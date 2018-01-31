"Синтоловый качок" Терёшин взялся менять зубы

Сегодня, 17:01

Друг Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-базуки», показал новое преобразование «синтолового качка». Теперь парень из Пятигорска решил вставить себе новые зубы, чтобы они сочетались с серьгами и кольцами на теле.

«Синтоловый качок» Терёшин акцентировал внимание на том, что свои новые зубы он решил сделать золотыми. Ему предложили сначала сделать деревянные, чтобы «руки-базуки» выделялся не только 60-сантиметровым бицепсом, но и необычным материалом, используемым для зубов. Сам же Терёшин решил остановиться на золотых зубах. Свой выбор он объяснил следующим образом: «Просто так будет сочетаться. Серьги золотые, цепочка золотая с соотношением. Дело не в этом, просто красиво».

Видеозапись опубликовал Александр Михайлов, которые регулярно рассказывает о жизни Терёшина. «Синтоловый качок» показал, как преобразовался за последние дни и насколько ему удалось изменить свою внешность, создав необычный образ. Сейчас у него разноцветные волосы, в бицепс накаченный синтол, ноги с имплантатами, отсутствуют брови, а его кумир из Бразилии наоборот советует отказаться от таких преобразований, потому что парень из Пятигорска может в любой момент умереть из-за такой дозы синтола в организме.