Снимок Кудрявцевой и Началовой фанаты назвали антирекламой косметологии

Сегодня, 16:59

Пользователи Сети стали активно обсуждать новый снимок Леры Кудрявцевой и Юлии Началовой. По комментариям фанатов можно понять, что с возрастом знаменитости только ещё больше доказывают, что ботокс это зло.

Снимок Кудрявцевой и Началовой в Сети вызвал немало споров. Некоторые очарованы красотой знаменитых женщин и даже не ходят обращать внимание, что все это заслуга косметологов и дорогостоящих филлеров. Интернет-пользователи стали критиковать девушек за идеально гладкие лбы и чеки, на которых отсутствуют даже мимические морщины.

Также большое внимание уделили губам Леры Кудрявцевой, который из-за многочисленных уколов ботокса перестали выглядеть натурально. Поклонники призвали девушек остановиться, ведь сейчас они являются антирекламой косметологии.