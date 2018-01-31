Блогер Лена Миро встала на сторону Тарасова и оскорбила Бузову

Сегодня, 16:46

Скандально известная блогер LiveJournal Лена Миро остро отреагировала на слова Ольги Бузовой по поводу свадебного торжества её бывшего мужа Дмитрия Тарасова. За подобные высказывания, Миро оскорбила Бузову в своей статье.

Недавно Ольга Бузова посмеялась над свадьбой своего экс-супруга с его новоиспеченной невестой Анастасией Костенко. По мнению блогера Лены Миро это было унизительно и не достойно воспитанной женщины. Теперь же Миро считает, что ведущая «Дом-2» заслуживает только звание «невоспитанной курицы». «Хорошо воспитанная женщина либо оставила бы это событие без внимания, либо поздравила бы молодожёнов.

Пусть неискренне, пусть мечтая, чтобы новая жена скончалась в муках, но хорошо воспитанная женщина нашла бы в себе силы отметиться пожеланием счастья для новобрачных. Причём, сделала бы это с улыбкой», - заявила Миро в своей статье.