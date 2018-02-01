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Бритни Спирс высмеяли за шубу и посоветовали обратиться к стилисту

Сегодня, 04:15

Бритни Спирс высмеяли за шубу и посоветовали найти стилиста. Одновременно пару комментаторов рекомендуют певице изменить свой имидж, который бы соответствовал современности.

Также над ней надсмехнулись за обильное использование теней. Пользователи заметили, что сочетание одежды, которую носит Бритни, не соответствует погоде Калифорнии: якобы так одевались в начале века. Тем не менее, русские фанатки завидуют известной певице.

"Отличная шубка, я бы тоже такую хотела", - пишет одна из них.

Как заявляет Forbes, в прошлом году Бритни Спирс вошла в десятку наиболее высокооплачиваемых исполнителей в мире. По официальным данным издания, в 2017 году её доход составил 34 миллиона долларов.


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