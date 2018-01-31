"Вот это ноги!": Анна Седокова восхитила фанатов своим новым образом

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Популярная певица Анна Седокова поразила поклонников своими ногами. Она выставила снимок в Instagram, порекомендовав в подписи к нему наслаждаться жизнью и не закрываться в себе.

«Чем больше в жизни красок, тем меньше в ней пробелов», - заявила Анна Седокова. Поклонников восхитил открытый образ знаменитости. Они высказали много комплиментов в отношении её ног, назвав их самыми прекрасными в Instagram, как сообщает VistaNews.

Одновременно с этим некоторые фанаты подчеркнули, что наряд стоило бы подбирать всё-таки менее откровенный. Также их удивило лицо Анны Седоковой. «Ты себе пластику, что ли, неудачно сделала?», «Что у неё с лицом и бровями?», - поражались интернет-комментаторы. Знаменитость пока никак не прокомментировала эти замечания.