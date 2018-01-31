"Неадекватная воровка". Бесплодный Джигарханян избавился от молодой жены в суде

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Семейные разборки известного артиста Армена Джигарханяна и его вдвое младшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской уже давно стали достоянием общественности, и о секретах не может быть и речи. Публика активно обсуждает новые подробности, и обе стороны конфликта высказывают свою точку зрения, значительно отличающуюся от мнения другой стороны.

Как стало известно ранее, разбирательства между супругами начались еще несколько месяцев назад, когда актер на всю страну заявил, что его серьезно «ранила» жена, и смириться он с этим не может. Тогда Армен Джигарханян попал в больницу, где пробыл некоторое время, а после этого принял решение развестись с женой. В то же время, Виталина была обижена и также не стала настаивать на сохранении семьи, однако через время ситуация набрала обороты, и обычным бракоразводным процессом происходящее назвать нельзя.

Артист начал называть свою избранницу воровкой, озвучивать невероятные подробности их конфликтов. Армен Борисович даже заявлял, что его вдвое младшая жена требует потомство, и это все от 80-летнего дедушки, а назвать такое желание адекватным – просто смешно. Как подытожил актер, все это для окончательного унаследования всего имущества Виталиной, и другого объяснения нет. Тем не менее, на этом обвинения в адрес пианистки не закончились, и ее супруг подал иск относительно незаконных действий жены и распространения с ее стороны личной информации прессе.

Виталина Цымбалюк-Романовская также не стала молчать, и в скором времени она стала постоянной гостьей на популярных ток-шоу. Прославившаяся с новой силой женщина благодаря скандальной ситуации стала рассказывать новые факты из жизни супругов, и это может стать серьезным поводом для удовлетворения иска Джигарханяна. Тем не менее, история несколько нормализовалась, ведь накануне суд окончательно развел пару, а апелляция Виталины попросту была отклонена. Более того, Армен Борисович не имеет желания даже видеться с уже бывшей женой, о чем сообщил его адвокат.

Правозащитник также рассказал, что актер в последнее время стал себя плохо чувствовать, и одной из причин этого является деятельность его экс-супруги. Дело в том, что по телевизору постоянно идут передачи с участием Виталины, и это сильно огорчает уже не молодого артиста, вследствие чего адвокат попросил женщину больше не ходить на шоу. Также сообщалось, что сын актера Степан прибыл в Россию, и благодаря сложившейся ситуации помирился с отцом. Тем не менее, уже взрослый мужчина не считает нужным вмешиваться в конфликт отца и его избранницы.