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Армен Джигарханян снова попал в одну из больниц Москвы

Сегодня, 16:07

Сегодня Армен Джигарханян в очередной раз попал в одну из больниц Москвы.

Армен Борисович Джигарханян без сознания был госпитализирован в столичную больницу с сердечным приступам. Медики утверждают, что ему необходим покой и соответствующее лечение. Приступ был вызван тем, что актер еще недостаточно окреп после перенесенной пневмонии, он прошел не полный курс лечения, что привело к развитию осложнений, и в дальнейшем вызвало необходимость срочного оказания медицинской помощи. В театре Джигарханяна в Москве данную информацию подтвердили.

Вячеслав Дьяченко, сотрудник театра, сказал, что Армен Джигарханяна ранее лечился в больнице, затем его выписали, а во вторник он снова попал в столичную больницу для дальнейшего продолжения начатого лечения, но доставлен туда он был не скорой медицинской помощью. Он отметил, что режиссер не любит находиться там, и его терпения обычно не хватает более чем на трое суток, ведь он очень экспрессивный, и не стоит удивляться, если Армен Борисович уже завтра выйдет из учреждения здравоохранения.

Ранее состоялось судебное заседание, по итогом которого было принято решение о расторжении брака Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.


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