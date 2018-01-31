Автор блога «Дневник хача» показал свою новую девушку

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YouTube-блогер Амиран Сардаров, являющийся автором популярного канала «Дневник хача», на днях показал поклонникам свою новую пассию, коей оказалась23-летняя модель Влада Юркова. Ютюбер появился с девушкой на свадьбе друга, футболиста Дмитрия Тарасова.

В публикации, посвящённой возлюбленной, Сардаров признался, что у него с Владой серьёзные отношения. Сама Юркова также успела представить своим фолловерам в социальных сетях нового бойфренда. Девушка родом из Витебска, ранее жила в Лос-Анджелесе, работая на Fashion Models, но сейчас переехала к парню в Москву.

Ранее мы писали, что депутаты Госдумы РФ обратились в МВД с просьбой поспособствовать предоставлению российского гражданства Сардарову. Несмотря на то, что его видеоблог является одним из наиболее популярных в российском сегменте сети, а сам Амиран уже давно является одним из ярчайших в России медиаперсон, ему по-прежнему не удаётся стать полноправным россиянином.