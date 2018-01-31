«Синтоловый качок» Кирилл Терешин засветил свой номер телефона

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«Синтоловый качок» Кирилл Терешин в личном микроблоге в сети Instagram засветил свой личный номер телефона, по которому с ним можно связаться для сотрудничества или рекламы. Однако парень заявил, что на звонки от поклонников отвечать он не будет.

Кирилл Терешин, которого в России и за её пределами знают как «Руки-базуки», засветил свой личный номер телефона. В посту под видео парень написал: «Много вопросов по поводу как связаться со мной! Пишите только по сотрудничеству, по рекламе, по вопросам видео-приветов и поздравлений. Флуд , звонки и ненужные диалоги – блокируются».

Таким образом, Терешин доказывает, что своей необычной внешностью он зарабатывает деньги. Ранее в программе Андрея Малахова «Мистер синтол» говорил, что трансформирует внешность ради собственного удовольствия.