Бородина показала сестринскую любовь на Сейшелах

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Ксения Бородина показала новые снимки и ролики с отдыха на Сейшелах. В кадр попали ее дочки Маруся и Теона. Звездная мама подписала фото: «Сестринская любовь она такая». Звезда телепроекта «Дом-2»

Ксения Бородина отправилась на Сейшелы со своей семьей. Регулярно подписчики телеведущей отмечают красоту ее деток. Однако теперь, Ксения поделилась роликом со своими девочками. Поклонники вновь оценили привлекательность маленьких принцесс. Ролик уже набрал 626 368 просмотров и отметок «Нравится».

Также было отмечено, что Маруся и Теона очень трепетно относятся друг к другу. Фанаты Бородиной уже успели полюбить маленьких девочек, и успешно называют их «бусинками», «бубочками». «лапочками». Такие ласковые прозвища дочек в Сети звездной маме видимо приходятся по душе.