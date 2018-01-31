Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе модного бренда

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Всемирно известная киноактриса Кирстен Данст до последнего отрицала предположения фанатов о её беременности. Но вот в соцсети выставлены фото новой коллекции мирового бренда Rodarte, лицом которого и стала Кирстен.

По фото можно точно понять, что актриса беременна, причем на поздних сроках, так что появление ребенка на свет состоится уже совсем скоро.

На фото обворожительная Данст изображена в окружении цветов и на фоне живописного пейзажа. Для нее были созданы два образа, один из которых – красный сарафан с кружевом и в модном пальто оверсайз с огромным широким бантом спереди.

Известно, что с 2012 года девушка встречалась с Гарретом Хедлундом, а в конце апреля 2016 в сеть попали печальные новости о том, что пара распалась. Но всего лишь за пару месяцев Кирстен нашла замену – Джесси Племонса, с которым познакомилась на съемках телесериала «Фарго».