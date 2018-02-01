Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала редкое фото с возлюбленным

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Александра Стриженовых, дочь Екатерины Стриженовой, уже несколько лет встречается с неким Антоном.

Девушка неохотно посвящает фанатов в свою личную жизнь, однако недавно поделилась совместным снимком со своим молодым человеком. В декабре 2017 Саша отметила свое семнадцатилетние в кругу близких друзей, семьи и молодого человека. Тогда ее мама поздравила девушку в соцсети, написав очень трогательный и милый пост с поздравлениями.

Нужно отметить, что Александра и Антон начали встречаться еще два года назад, а в прошлом году фанаты девушки заметили кольцо на пальце, очень схожее с обручальным. В комментарии посыпались миллионы поздравлений с помолвкой, однако отец девушки тут же поспешил всех успокоить, и сказал, что юная Саша пока беспокоится только лишь об учебе и ни о какой свадьбе еще не думает.