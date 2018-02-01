VistaNews.ru


Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала редкое фото с возлюбленным

Сегодня, 02:45

Александра Стриженовых, дочь Екатерины Стриженовой, уже несколько лет встречается с неким Антоном.

Девушка неохотно посвящает фанатов в свою личную жизнь, однако недавно поделилась совместным снимком со своим молодым человеком. В декабре 2017 Саша отметила свое семнадцатилетние в кругу близких друзей, семьи и молодого человека. Тогда ее мама поздравила девушку в соцсети, написав очень трогательный и милый пост с поздравлениями.

Нужно отметить, что Александра и Антон начали встречаться еще два года назад, а в прошлом году фанаты девушки заметили кольцо на пальце, очень схожее с обручальным. В комментарии посыпались миллионы поздравлений с помолвкой, однако отец девушки тут же поспешил всех успокоить, и сказал, что юная Саша пока беспокоится только лишь об учебе и ни о какой свадьбе еще не думает.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.