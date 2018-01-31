Сын Андрея Малахова Саша получил первые в своей жизни документы

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Первый в России флагманский центр госуслуг на Пресненской набережной столицы посетил Андрей Малахов с супругой. Маленькому сыну Саше впервые в жизни вручили документы. Среди которых числятся: регистрация ПМЖ, запись в детсад, СНИЛС, ОМС, загранпаспорт.

Рожденный в ноябре 2017 года первенец Андрея Малахова и Натальи Шкулевой вышел в свет. Малыш Саша стал одним из первых клиентов первого в России флагманского центра госуслуг. Так, звездный ребенок получил весь необходимый пакет документов после рождения. Родители смогли быстро и удобно оформить регистрацию по месту жительства, записали Сашеньку в сад.

Также был получен страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС - лицевой счёт, содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. Также был оформлен временный полис медицинского страхования и выдан загранпаспорт. Информацию предоставил в интервью радостный отец Александра Андреевича Малахова.