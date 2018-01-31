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Сергей Шнуров отправился в Таиланд с женой после Бали

Сегодня, 14:02

Сергей Шнуров продолжает радовать поклонников новыми роликами со своим участием в Instagram. Известный «ленинградец» рассказал, что отправился с женой в новое путешествие после Бали. Поклонники пожелали удачного отдыха Шнурову в Таиланде.

Известный фронтмен группы «Ленинград» сообщил поклонникам о старте нового сезона отдыха в этом году. Под прицел звездной семьи попали жаркие страны: Бали и Таиланд. Фотографии и ролики музыкант стабильно выкладывает в Сети для своих поклонников. Также подписчики Instagram отмечают оригинальность ведения микроблога. На данный момент Шнуров с женой нежатся под жарким солнцем Таиланда. В подтверждение этому в Instagram появился ролик с нецензурным описанием местонахождения пары.

Шнур подметил, что на отдыхе он будет заниматься любимым делом – ничего не будет делать. Подписчики оценили манеры Сергея и забросали его лестными словами и ждут новых снимков с отдыха.


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