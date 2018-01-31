"Гримерам нужно руки оторвать". Пермякова шокировала снимком без макияжа

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Известная российская актриса Светлана Пермякова запомнилась зрителям благодаря одной из главных ролей в комедийном сериале «Интерны», но на этом ее деятельность не начиналась и не закончилась. Знаменитость регулярно участвует в новых проектах, а также путешествует во время гастролей и снимается в фильмах, демонстрируя все новые образы самой себя.

По ранее упомянутому сериалу артистку запомнили как пухленькую Любу, любящую хохотать и сплетничать, однако за несколько лет актриса вовсе преобразилась и вышла из образа устоявшегося персонажа. В данный момент Пермякова совершенно неузнаваема, и об этом говорят многочисленные комментарии поклонников звезды. В первую очередь, изменения коснулись веса актрисы, и за некоторое время Светлане удалось сбросить немало килограммов. Однако артистка отметила, что ее фотографии используют мошенники для продажи различных препаратов, и все это обман, ведь она худела сама.

Без внимания не остался и макияж Пермяковой, который каждый раз выглядит по-новому. Фанаты отметили, что некоторым гримерам нужно «оторвать руки» за то, что они портят такую красоту и выполняют свою работу недобросовестно. Очередное «честное» селфи в исполнении Светланы поставило точку в споре. Поклонники подытожили – актриса не должна краситься, ведь в естественном образе она выглядит сразу на несколько лет младше. Как рассказала сама Светлана, сохранять свежесть ей помогает также морской воздух, а в те дни, когда удается выспаться, и вовсе можно насладиться всеми прелестями жизни с большим запасом энергии.

Помимо Светланы Пермяковой своей естественной красоты не стесняются и другие звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Отличилась актриса Ирина Безрукова, которую фанаты просили о фотографии без мейк-апа. Результат не заставил себя ждать, и в микроблоге знаменитости появилось свежее фото с молодым лицом. Так же, как и Светлану Пермякову, Безрукову похвалили за любовь к естественности, а также назвали «девчонкой» с милым лицом. Отмечено, что звезда «Интернов» на своей странице под фото без макияжа могла читать лишь положительные отзывы и обращения, что отталкивает от мысли о ненавистниках среди поклонников актрисы.

Зарубежные артистки также не упускают возможности показать свое истинное лицо, и здесь можно говорить об известной актрисе Гвинет Пэлтроу, которая обеими руками за натуральность и отсутствие химии даже в шампуне. Есть сведения, что знаменитость нередко появляется на публике не накрашенной, а голову она моет раз в несколько дней, зачастую прибегая за помощью к соде. Артистка убеждена, что химические добавки в современных шампунях и частое мытье головы могут серьезно навредить организму и волосам.