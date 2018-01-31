VistaNews.ru


Куинси Джонс рассказал, почему отказал Мэрилин Монро‍

Сегодня, 13:15

Куинси Джонс рассказал, почему отказал Мэрилин Монро‍. Знаменитый американский композитор и продюсер в одном лице признался, что не захотел встречаться с иконой всемирного кино двадцатого века из-за того, что форма её груди ассоциировалась у него с грушами.

Как заявляет Джонс, свести их вместе не один раз пытался его соратник по музыкальному цеху Фрэнк Синатра. Однако все эти попытки заканивались неудачей.

"Это было странно. Френк был заинтересован в том, чтобы свести меня с Монро, но мне не нравилось,что её грудь была похожа на груши", - заявил пожилой композитор.

У Куинси Джонса было три жены. От всех браков у него есть семь детей. Он сказал, что ему всегда не хватало женской ласки по причине того, что не знал свою родную мать.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.