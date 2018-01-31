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Куинси Джонс рассказал, почему отказал Мэрилин Монро‍. Знаменитый американский композитор и продюсер в одном лице признался, что не захотел встречаться с иконой всемирного кино двадцатого века из-за того, что форма её груди ассоциировалась у него с грушами.

Как заявляет Джонс, свести их вместе не один раз пытался его соратник по музыкальному цеху Фрэнк Синатра. Однако все эти попытки заканивались неудачей.

"Это было странно. Френк был заинтересован в том, чтобы свести меня с Монро, но мне не нравилось,что её грудь была похожа на груши", - заявил пожилой композитор.

У Куинси Джонса было три жены. От всех браков у него есть семь детей. Он сказал, что ему всегда не хватало женской ласки по причине того, что не знал свою родную мать.