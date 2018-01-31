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Рита Дакота и Влад Соколовский показали лицо дочери

Сегодня, 16:34

Новоиспеченная мама Рита Дакота порадовала своих поклонников в Instagram новой, довольно таки откровенной фотографией.

Недавно Рита поделилась с фанатами первыми фото своей дочки. Фанаты оценили фото и Instagram девушки буквально «взорвался» от комментариев поклонников.

И вот Рита решила обрадовать фанатов новой фотографией. На этот раз девушка изображена обнаженной вместе со своей маленькой дочкой – Мией. Для давних поклонников Дакоты такие фото не являются чем-то шокирующим, так как Дакота часто любила публиковать снимки с фотоссесий в стиле «ню».

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский – выпускники «Фабрики звезд», в 2015 году сыграли свадьбу и устроили торжество в гангстерском стиле «Однажды в Америке».


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