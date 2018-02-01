VistaNews.ru


Алена Водонаева показала свои юношеские фото

Сегодня, 01:45

Бывшая участница телешоу «Дом 2» показала хейтерам в соцсети Instagram свои юношеские фото с идеальной внешностью. Девушка хочет доказать, что не делала никаких пластических операций.

Фанаты девушки активно вели споры в комментариях под фотографиями Алены, что она подвергалась вмешательству пластического хирурга. Однако, звезда утверждает обратное, и доказывает это с помощью фотографий из прошлого. Алёна была очень зла на фанатов за их недоверие и написала очередной гневный пост в соцсетях.

Девушка заявила, что за всю жизнь «сделала» только зубы, а так же уменьшила грудь. А брови Алены просто «летают», чего нельзя сказать про девушек, которые вкалывали ботокс в лоб. На снимках заметно, что у Алены с детства «острые» скулы, а так же девушка уже тогда не боялась провокационных образов и снималась в белье. На одном фото можно увидеть задравшееся платье, под которым нет даже белья, на другом – шикарная грудь только лишь в лифчике и так далее.

Преданные фанаты успокоили девушку, написав, что в инъекциях нет ничего постыдного, ведь любая девушка хочет выглядеть молодо и красиво. И хочет нравится не только окружающим, но и себе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.