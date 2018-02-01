Алена Водонаева показала свои юношеские фото

Сегодня, 01:45

Бывшая участница телешоу «Дом 2» показала хейтерам в соцсети Instagram свои юношеские фото с идеальной внешностью. Девушка хочет доказать, что не делала никаких пластических операций.

Фанаты девушки активно вели споры в комментариях под фотографиями Алены, что она подвергалась вмешательству пластического хирурга. Однако, звезда утверждает обратное, и доказывает это с помощью фотографий из прошлого. Алёна была очень зла на фанатов за их недоверие и написала очередной гневный пост в соцсетях.

Девушка заявила, что за всю жизнь «сделала» только зубы, а так же уменьшила грудь. А брови Алены просто «летают», чего нельзя сказать про девушек, которые вкалывали ботокс в лоб. На снимках заметно, что у Алены с детства «острые» скулы, а так же девушка уже тогда не боялась провокационных образов и снималась в белье. На одном фото можно увидеть задравшееся платье, под которым нет даже белья, на другом – шикарная грудь только лишь в лифчике и так далее.

Преданные фанаты успокоили девушку, написав, что в инъекциях нет ничего постыдного, ведь любая девушка хочет выглядеть молодо и красиво. И хочет нравится не только окружающим, но и себе.