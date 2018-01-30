Прохора Шаляпина обманула невеста

Вчера, 23:25

В эфире телепрограммы "Мужское/Женское" стало известно о том, что невеста Прохора Шаляпина обманула его. Ею стала Татьяна Гудзеева, возлюбленная популярного певца обманывала его достаточно долго и к тому же изменяла ему с любовником.

Татьяна в прямом эфире призналась в предательстве. А ведущий продолжил издеваться над очередным неудавшимся романом известного вокалиста. Известно, что любовник Гудзеевой, к которому она периодически летает на выходные, проживает в США. Прохор Шаляпин заявил, что был шокирован этой информацией, однако опыт прошлых отношений поможет ему справиться с очередным предателством.