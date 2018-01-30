Кремль: Алла Пугачева возвращается на сцену

Вчера, 22:28

В Кремлевском дворце готовятся к возвращению на сцену примадонны Аллы Пугачевой. 68-летняя певица приняла решение побыть еще на виду зрителей и не прощаться с публикой раньше времени.

Алла Борисовна Пугачева снова выйдет на сцену с песнями в Кремлевском дворце. Последний ее концерт состоялся в этом здании несколько лет назад, в 2009 году. Начиная с января представители Кремля активно начали подготовку к появлению примадонны российской эстрады. Специально для Пугачевой приведут в идеальное состояние ее гримерку. Хотя сейчас эта комната тоже хорошая, но специалисты сделают в ней современный ремонт.

Концерт Аллы Пугачевой приурочен к знаменательной дате - 80-летнему юбилею популярного композитора Ильи Резника. Он состоится через несколько дней после выборов президента России. Так что россияне смогут для себя отметить приятными эмоциями на концерте Пугачевой и радость от нового главы государства. В настоящее время Пугачевой 68 лет, но она полна сил к творчеству. Женщина не может без зрителя, хотя поклонники уже несколько лет не оставляют ее.