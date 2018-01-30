Эмбер Роуз уменьшила грудь на 4 размера

Вчера, 21:03

Некоторые современные девушки решаются на пластические операции с целью увеличить свою грудь, а Эмбер Роуз сломала систему и уменьшила её на 4 размера.

Поклонники отметили, что ранее девушка появлялась на людях только лишь при «боевом» макияже и при параде, а сейчас Эмбер Роуз была в довольно таки повседневной одежде и тапочках. Видно, что девушка расслаблена и теперь полностью довольна собой.

Эмбер Роуз ранее оповестила своих поклонников в сети Instagram, что хочет уменьшить грудь. Эмбер легла под нож хирурга для того, чтобы уменьшить свой бюст, а заодно и избавиться от мучительных болей в спине. Звезда поделилась с поклонниками, что ранее у нее был размер 36 Н, и сейчас его уменьшили до размера D. Девушка очень довольна операцией, ведь теперь она может носить вещи на тонких бретельках, без «бабушкиного лифчика» и маленькие милые рубашки, которые звезда так любит.