В Волгограде неизвестный два дня преследовал на авто Самбурскую

Вчера, 20:38

Странный поклонник Анастасии Самбурской следил за ней несколько дней подряд во время съемок программы «Ревизорро». Ведущая сама заметила этот факт и успела зафиксировать некоторые моменты слежки на видео.

Анастасия Самбурская удивлена странным преследователем, который наблюдал за ней и ее личным автомобилем целых два дня в Волгограде. В этот период как раз проходили съемки нового выпуска «Ревизорро».

Певица сейчас вливается в новую роль ведущей проекта «Ревизорро», но ее насторожил и тайный поклонник, устроивший в Волгограде за ней слежку на автомобиле. Его транспортное средство преследовало всю группу участников проекта. По словам Самбурской, само авто не имело опознавательных номерных знаков. Но девушка не растерялась и зафиксировала некоторые моменты слежки камерой своего смартфона.