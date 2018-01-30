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Блогер Николай Соболев больше не холостяк

Вчера, 20:17

Известный видеоблогер Николай Соболев «ошарашил» поклонниц фотографией кольца с огромным бриллиантов в сети Instagram.

Фотография появилась на страничке Николая во вторник, 30 января. Он с радостью сообщил, что выбрал заветное украшение для своей девушки. В это время счастливая новоиспеченная невеста не теряет времени. Избранницей популярного видеоблогера стала модель Полина Чистякова. Она тут же выложила серию фотографий в свадебном платье.

Так что в Петербурге стало еще на одного знаменитого и богатого холостяка меньше. Но многомиллионная «армия» поклонниц Соболева грустно вздыхают, что потеряли свой шанс. Но у некоторых еще теплится надежда: «Скажите, что это розыгрыш», - пишут фанатки.


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