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Федор Бондарчук и Паулина Андреева откровенно признались во лжи

Сегодня, 03:45

Известный режиссер Федор Бондарчук и Паулина Андреева откровенно признались в 100%-ном обмане окружающих. Это касается отношения к соцсетям.

В процессе беседы с СМИ Федор Бондарчук открыто заявил, что они с Паулиной Андреевой водят за нос окружающих с темой о социальных сетях. Ранее сама Андреева сказала, что не имеет никакого отношения к соцресурсам, а Бондарчук даже не зарегистрирован нигде. Но на самом деле это совершенно не так.

Федор Бондарчук признался, что его страница в социальной сети все же существует, но доступ к ней закрыт надежно от посторонних. Это позволено лишь очень близким друзьям и знакомым. Аналогичная ситуация и с Паулиной. Говоря противоположное, они пытались отбить охоту яростных фанатов следить за жизнью популярных звезд российского шоу-бизнеса.


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