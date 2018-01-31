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Лариса Гузеева объявила войну своим «двойникам»

Сегодня, 05:45

Лариса Гузеева официально объявила войну нечистоплотным пользователям, которые в социальных сетях открывают страницы под ее именем. Актриса решила окончательно разъяснить, кто есть кто, и разместила на своем аккауте короткое видео, на котором она держит лист с четко написанным настоящим адресом в Facebook.

Гузеева говорит, что ее приводит в бешенство та категория неадекватных поклонников, которая свое обожание облекает в уродливые формы. Некоторые считают, что стоит им поставить на своей странице аватарку с лицом актрисы, как тут же к ним самим придут успех и массовая популярность. Однако хуже всего, когда образом Гузеевой пользуются аферисты.

Ведущая передачи «Давай поженимся» неоднократно узнавала, что она оказывается просит материально помочь старикам, детям, заключенным, кошечкам и собачкам. Гузеева предупреждает о своем намерении вести беспощадную войну с теми, кто будет пытаться использовать ее имя в своих интересах. Вплоть до подключения правоохранительных органов.


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