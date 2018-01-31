Дайан Китон заступилась за обвиняемого в педофилии Вуди Аллена

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72-летняя американская актриса Дайан Китон встала на сторону коллеги Вуди Аллена, обвиняемого в педофилии. Голливудских звезд связывают некогда любовные отношения и совместная работа над оскароносным фильмом «Энни Холл».

Китон назвала Аллена своим другом, которому она будет продолжать верить, несмотря ни на что. Соответствующий пост 72-летняя актриса опубликовала в своем Twitter-аккаунте, закрепив его видеозаписью интервью бывшего возлюбленного, в котором голливудская звезда комментирует обвинения в растлении приемной дочери. К слову, ранее за Аллена вступился его коллега Алек Болдуин, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Отметим, Дайтану Китон и Вуди Аллена когда-то связывали любовные отношения. В нечто большее их роману перерасти было не суждено. Также звездная пара совместно трудилась над картиной «Энни Холл», получившей множество кинематографических наград, в том числе, «Оскар».