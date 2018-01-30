Роза Сябитова раскрыла секрет своих пластических операций и липосакции

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Многие поклонники главной телесвахи России постоянно замечают, что Сябитова молодеет на глазах. Знаменитость решила откровенно рассказать о всех своих пластических операциях и липосакции.

Звездная сваха телевизионного шоу «Давай поженимся!» в последнее время молодеет просто на глазах. Это и не мудрено, ведь у Розы Сябитовой мужчины всегда были моложе нее, а выглядеть старше своего избранника ей не хочется.

После возникновения разговоров о том, что Сябитова излишне увлеклась пластикой, звезда решила самостоятельно рассказать своим поклонникам о тех вмешательствах, которые она делала для сохранения молодости.

Сябитова сообщала, что всего несколько лет назад она переборола страх и решилась на кардинальные изменения внешности. Изначально ей были удалены грыжи под глазами, увеличен бюст и проведена липосакция. Самым кардинальным вмешательством стало удаление живота. Такие болезненные операции, по заявлению свахи, она больше не собирается переносить.

Теперь звезда сообщила, что использует только уколы красоты, но делает это не часто. Такие меры предосторожности она соблюдает для того, чтобы не навредить своему организму. Основным ключом к молодости Сябитова считает молодую душу, а уже потом тело.