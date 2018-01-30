Николь Кидман с аппетитом попробовала живых червей и гусениц

Вчера, 20:20

Николь Кидман обладает не только артистическим талантом и шармом, но, как оказалось, довольно своеобразными гастрономическими пристрастиями. Актриса сообщила, что обожает обедать насекомыми в любом виде, что и продемонстрировала перед камерой в коротком видеоролике.

Кидман со вкусом обставили свою нетрадиционную трапезу. Живых, извивающихся мучных червей, зеленых жирных гусениц, кузнечиков, жуков и прочую мелкую живность ей подавали в серебряной посуде. 50-летняя актриса ела все эти изыски не морщась и с неприкрытым удовольствием, от которого, по словам некоторых пользователей, у них тоже начинали бегать по спине мурашки. Кидман нравоучительно заметила, что подобными блюдами питаются сотни миллионов людей на планете.

Комментарии под видео были однозначными. Пользователи заявляли, что они разочаровались в любимой некогда актрисе. Мужчины задавались риторическим вопросом, как после всего этого Николь кто-то может целовать. Были и такие, кто наотрез отказывался верить, что это происходит в действительности, доказывая постановочность отвратительного действа.