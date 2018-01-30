Киркоров поразил поклонников седой бородой

Сегодня, 15:15

Киркоров шокировал своих поклонников седой бородой. Они сразу отметили, что без всякого грима известный певец, как оказалось, вовсе стал "седым" и "теперь похож на деда".

Тем не менее, на фотографии Филипп в кепке, поэтому цвет волос рассмотреть не особо удаётся. Весной 2018 года знаменитый певец отмечал 50-летие. Он считается одним из самых лучших артистов отечественной сцены. Кроме того, играет роль молодого папы: занимается воспитанием дочери и сына.

На сцене и всех мероприятиях его знают, как артиста с идеальным внешним видом. В жизни же есть определённые недостатки в этом плане. Они и удивили фанатов. Разоблачителем стал друг Филиппа, известный аккордеонист Пётр Дранга. Во время встречи они сделали совместное фото, на снимке сразу стала видна седая борода поп-короля.