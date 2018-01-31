На Острове любви произошла очередная драка между Анташвили и Хроминой

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На Острове любви кипят очень большие страсти. Днями произошла очередная драка между Еленой Хроминой и Давидом Анташвили, которые прибыли на остров недавно.

Очень многие зрители следят за событиями, которые происходят на Острове любви. Несколько недель назад на Остров любви прибыли Елена Хромина и Давид Анташвили, которые пытались строить свои отношения еще на Поляне, но в силу постоянно возникающим между молодыми людьми скандалами на Сейшельские острова ребята поехали по отдельности.

Исходя из того, что происходит на острове, у Давида все еще остались чувства к Елене, хотя большое количество отказов со стороны девушки, свели их к минимуму. Именно поэтому зрители и наблюдают за тем, как молодой человек постоянно оскорбляет свою бывшую пассию, иногда дело даже доходит до рукоприкладства.

Днями все зрители могли наблюдать, как Хромина и Анташвили опять подрались. Скандал возник из-за совместного фото, которое не понравилось участнице «Дом-2», а Давид опубликовал его в микроблоге. В комментариях к снимку парень устроил обсуждение поведения своей экс-возлюбленной, что и вывело девушку из состояния равновесия.

Спровоцировала скандал Елена, но после получения обратной реакции, девушка была не рада. Разнимали молодежь Руслан Минаков и Алексей Купин, которые находились рядом.