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Пышнотелая модель Николь Остин шокировала «колбасными боками»

Сегодня, 14:48

Скандально известная американская модель и актриса Николь Остин шокировала публику и светское общество своим нарядом, в котором знаменитость появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми». Поклонники же стали критиковать модель за обвисшие «колбасные» бока.

Звезда Instagram Николь Остин была одна из приглашенных знаменитостей на церемонию вручения премии «Грэмми». 38-летняя модель решила в очередной раз эпатировать публику и выбрала для этого достаточно нескромный наряд.

На Остин было черное платье с разрезами на боках, которое показало, что девушка не надела нижнего белья. Пользователи Сети раскритиковали внешность модели и выбор наряда. Посчитав, что «колбасные» бока нужно было скрыть под платьем, а не выставлять напоказ.


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