Анна Курникова похвасталась идеальной фигурой после рождения близнецов

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Анна Курникова после замужества с Энрике Иглесиасом нечасто балует свои поклонников подробностями личной жизни. Тем сильнее обрадовались фанаты бывшей теннисистки, когда она опубликовала видео, на котором демонстрирует идеальную фигуру спустя полтора месяца после появления на свет близнецов Николаса и Люси.

Курникова запечатлена в спортзале, где она выполняет пилатес. Обтягивающее трико подчеркивает идеальную спортивную фигуру Анны. Особенно много комплиментов прозвучало от ровесниц теннисистки, которые, судя по всему, испытывают комплекс по поводу своих физических данных.

Однако нашлось немало злопыхателей, которые начали уверять, что Курникова не рожала близнецов, а прибегла к услугам суррогатной матери. В качестве доказательств дотошные конспирологи припомнили, что буквально накануне родов Анна старательно следила за действиями папарацци во время светских тусовок. Видя направленный на нее объектив, Курникова принимала такой ракурс, при котором ее живот не был виден.