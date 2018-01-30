«Новый» Дэвид Бекхэм сделал короткое обрезание

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Известный экс-футболист Дэвид Бекхэм не дает поклонникам забыть о себе. Известный красавчик порадовал поклонников своей линией косметики для настоящих мужчин. Теперь, супруг Виктории продемонстрировал «новый» образ и сделал короткое обрезание волос.

Звездный мужчина Дэвид Бекхэм продолжает притягивать к своей персоне заинтересованные взгляды представителей и слабого, и сильного пола. Бывший футболист недавно презентовал публике совместный проект выпуска косметических средств для мужчин. Компания L'Orеal помогла Дэвиду осуществить свои все самые изощренные задумки. Среди 21 уникальных средств популярностью пользуются скрабы для бороды, уплотняющие шампуни и увлажняющие гели для татуировок. После успешного старта косметического проекта, бывший футболист решил изменить свою полюбившуюся миллионам внешность. Дэвид сделал себе короткую стрижку. Теперь привычный «волосатый» мачо предстал пред поклонниками с аккуратной короткой шевелюрой.

«Неважно, что я делаю – отращиваю волосы, стригу их или набиваю новую татуировку – все это я делаю только потому, что мне это нравится! Я никогда не пытался быть кем-то другим», - подметил Дэвид Бекхэм.

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