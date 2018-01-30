Анна Седокова поразила новым чувственным клипом «На воле»

Сегодня, 12:46

Бывшая участница «золотого» состава «ВИА Гры» Анна Седокова сегодня показала свою новую видеоработу, над котором работала вместе со своей старшей дочерью Алиной. Посмотреть премьеру чувственного клипа артистки можно на её канале в Youtube.

Анна Седокова продемонстрировала широкой публике свой новый клип на чувственную песню «На воле». По традиции премьера состоялась на видеохостинге Youtube, а именно на канале самой певицы. В клипе Анна рассказала, как важно уметь ценить то, что у человека есть. Важно уметь сохранить семейные ценности и не поддаваться искушению.

Певица призналась, что очень боялась, как на клип отреагирует публика, так как в данной работе затронуты очень личные темы для самой артистки. За пару часов клип посмотрели более 12 тысяч пользователей Сети.