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Модель из Липецка хочет получить звание лучшей мамочки на федеральном канале

Сегодня, 12:48

Модель из Липецка намерена получить звание лучшей мамочки на федеральном канале. Анастасия Рубленко теперь является участницей шоу под названием "Супермамочка" на СТС.

Каждую неделю "мамочек" выбирают на роль той, кто станет лучшей мамой недели. По правилам, начиная с каждого понедельника, три участницы телешоу приходят с визитом к четвёртой. Там они общаются с её семьёй и знакомятся с их увлечениями. После каждого выпуска ставятся оценки по критериям хозяйственности, воспитанию детей и саморазвитию. Потом подводят итоги каждую пятницу и в результате объявляется победительница.

Анастасия Рубленко озабочена тем, как на самом деле это выглядело и как же оценили передачу её близкие. На своей странице в Instagram она поинтересовалась: "Ну, что скажете на счёт данного выпуска? Нравится или нет? Жду ваших комментариев."

Стоит отметить, 2 февраля станет известно, взяла ли победу Липчанка.


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