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Тарзан для поклонников обнажился на фоне ночного моря

Сегодня, 12:36

Сергей Глушко в свои 47 лет, судя по всему, переживает несколько запоздалый «кризис среднего возраста». Недавно Тарзан вывалил в социальную сеть ряд фотографий, на которых он обнаженным позирует на фоне ночного моря.

Не очень восторженно настроенные пользователи довольно ехидно заметили, что такое освещение и удаление фотографа от объекта дают возможность Тарзану вновь представить себя молодым и великолепным возле металлического пилона. Однако редкие скептические комментарии утонули в стихийных восторгах яры поклонников Глушко, а заодно и Наташи Королевой. Кстати, комментаторы посчитали, что именно супруга стриптизера и делала фотографии.

Также фолловеры получили возможность насладиться видом обнаженных ягодиц Тарзана, которые он уже сфотографировал самостоятельно, не забыв выложить снимки в Сеть. Поклонницы заявили, что готовы лицезреть эту часть тела своего кумира ежедневно и посоветовали проводить почаще подобные фотосессии. В общем, как показали комментарии, возраст мачо не помеха.


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