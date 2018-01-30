$1000 за публикацию "в обмен на материнство": Голая Кардашьян надоела подписчикам обнаженкой

Сегодня, 11:47

На странице известной американской модели Ким Кардашьян ранее появлялись фотографии разного плана, и зачастую звезда занималась рекламой, однако в последнее время файлы в ее микроблоге приобрели постоянную отметку 18+. Знаменитость за последние пару дней опубликовала столько откровенных снимков, что некоторым известным личностям и не снилось, что вызвало неоднозначные эмоции у публики.

Самая популярная из сестер Кардашьян-Дженнер совершенно не стесняется своих форм, и даже недавнее появление третьего ребенка не стало ей помехой. Наиболее скандальным среди подписчиков было выделено фото с полностью обнаженной грудью, и модель предстала перед фанатами во всей красе. Подписчиков на странице звезды очень много, и миллионы поклонников смогли разглядеть тело Ким с разных ракурсов. Модель выбрала для фотосессии весьма интимную атмосферу, и практически все ее фото сделаны на кровати.

Фанатов заинтересовал снимок в шубе, которую модель надела на голое тело, ведь на ней оказались лишь миниатюрные трусики, помимо дорогой верхней одежды. При этом наряд был распахнут, и объемный бюст Кардашьян просто вывалился наружу. Многие поклонники расхваливали своего кумира, а особенно в восторг пришли мужчины, которые с удовольствием рассмотрели все прелести знаменитости. Тем не менее, не обошлось и без критики, ведь при каждом удобном случае комментаторы находят, что раскритиковать.

Скандальные комментарии на странице модели по большей мере касаются детей Ким Кардашьян, и публика считает, что матери троих детей не следует вести себя подобным образом. Некоторые комментаторы даже попытались надавить на то, что дочери модели вскоре подрастут и начнут публиковать такие же откровенные фото, и им интересно понаблюдать, как на такой поворот отреагирует их популярная мама. Но знаменитость, скорее всего, не волнуют подобные злопыхатели, ведь она собой довольна, что видно по фотографиям и множественным эротическим нарядам.

Поклонники отдельно отметили, что среди многих знаменитостей 37-летняя Ким Кардашьян совершенно не выглядит на свой возраст. Знаменитость старательно занимается своей фигурой, правильно питается, а после новогодних праздников даже поделилась секретом своего похудения после массовых застолий. Модель рассказала, что употребляет в пищу вместо основных блюд протеиновые коктейли, которые представлены в питьевом виде и могут полностью заменить стандартное меню спортсменов. Не секрет, что тем самым Кардашьян в очередной раз прорекламировала сайт по продаже тех самых напитков, заработав еще несколько тысяч долларов лишь за одну публикацию.