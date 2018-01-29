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Иосиф Пригожин рассказал о близнецах, похожих на него

Вчера, 23:52

Продюсер российского шоу-бизнеса и муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал о ситуации с похожими на него близнецами. Недавнее его фото с детьми взорвало спокойствие фанатов.

Иосиф Пригожин не так давно опубликовал уникальное фото с близнецами, которые удивительно похожи на продюсера. Многие почитатели уверенны, что эта двойня является наследниками Валерии и Йосифа. Но сам продюсер развеял сомнения своим комментарием. Шоумен утверждает, что его фотоснимок на руках с близнецами ни о чем не говорит.

Это дети близких родственников, которые приехали в гости на выходные. Данная информация также появилась на некоторых параллельных сайтах, чтобы фанаты смогли наконец успокоить свои нервы.


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