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Модель PlayBoy из Ростова показала интимные фото с отдыха

Вчера, 22:47

Ростовская модель PlayBoy поделилась своими интимными фото с отдыха на своей странице в Instagram.

На первой фотографии Мария Лиман сидит развернутая полубоком к камере, прикрывшись полотенцем. В волосах модели вплетенный цветок. Девушка написала под этим фото, что сидит на остановке и ждет свой ковер-самолет.

Вторая фотография более откровенная. Прикрывает девушку лишь вода, которая под правильным ракурсом создает необходимую цензуру.

Оба снимка за считанное время собрали огромное количество лайков и комментариев от восторженных обожателей модели.


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