Ольга Бузова рассказала о своих слабостях в еде

Вчера, 23:02

Знаменитая актриса и успешная начинающая певица Ольга Бузова постоянно радует поклонников фото в купальнике и сложно представить, что у Ольга допускает слабости в отношении еды.

Оказывается, молодая певица не может не выпить чай с мёдом либо вареньем из малины, а самая большая слабость девушки – колбаса. Конечно же, Ольга упорно следит за своей фигурой и старается ограничить употребление этого продукта, но она признается, что это плохо получается. Ольга говорит, что за день она может скушать целую палку колбасы в одиночку. Звезда не раз говорила, что у нее хорошая фигура. И это не странно, ведь у Бузовой и правда прекрасные формы. Она регулярно ходит в спортзал и следит за своим весом.

Возможно, звезде удастся перебороть свою слабость на пути к идеальному телу, ведь у нее для этого есть стимул. Говорят, что Ольга снова влюблена и готова строить новые отношения.