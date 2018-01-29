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Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

Вчера, 21:55

Джигурда усердно борется за наследство Людмилы Браташ и остался очень неудовлетворен недавним судебным процессом.

В ходе разбирательств выясняется, что в документах имеются некоторые погрешности и ошибки.

Всем известный актер и певец Никита Джигурда не очень доволен решением суда о наследстве Браташ, которое заново отправили на новое рассмотрение из-за обнаружившихся неточностей и ошибок в процессуальных документах и Джигурде придется бороться за право на многомиллионное наследство заново.

Тяжбы со Светланой Романовой, с которой Джигурда ранее был в отношениях, начались еще 2 года назад. Все это время шоумен и родственники умершей делят её богатства, но всё безуспешно.

По документам, Браташ завещала певцу и его супруге, Марине Анисиной недвижимое имущество в Москве, в центре Парижа, а так же пару валютных счетов в банках мира. Но сестрой Браташ, Светланой Романовой, данное завещание было оспорено. В прессе Светлана заявила, что такое завещание - это лишь качественная подделка опытных специалистов и не имеет юридической силы.

О длительности судебного процесса адвокаты обеих сторон пока умалчивают, но говорят, что разбирательство затянется на очень долгое время.


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