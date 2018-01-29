"Руки-базуки" дважды ударил известного блогера по лицу

Вчера, 21:35

Кирилл Терешин продемонстрировал свои «рукибазуки» на прямой практике. Он сразил блогера Александра Таппера двойным ударом по лицу. Видео в сети стало вирусным.

Удивительный владелец оригинальных «рук-базук» показал свои возможности в Сети. По большой просьбе известного блогера Александра Таппера он мастерски показал удары. Он ударил парня два раза, так как с первой попытки вышло слабо и нужно было достичь результата.

По словам самого шоумена Таппера, первый удар «рук-базук» не получился, немного помутнился рассудок, более всего, что Кирилл немного зашиб лицо своему оппоненту, но второй удар привел к небольшому сотрясению. Но окончательно сознание также не пропало. Именно поэтому, Александр сделал вывод, что обладатель «рук-базук» может хорошо нанести удар, но не до полной отключки.