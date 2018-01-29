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Мерил Стрип намерена сделать свое имя торговой маркой

Вчера, 20:46

Мэрил Стрип официально зарегистрировала свое имя в качестве названия товарной марки. Пакет необходимых документов актриса уже приготовила для Министерства патентов.

Министерство патентов и товарных знаков в США скоро получит набор необходимых материалов для регистрации нового товарного знака. Мэрил Стрип, известная киноактриса Голливуда, приняла радикальное для себя решение, сделать свое имя торговой маркой. Она намерена организовать деятельность, которая распространится в сфере развлекательных услуг.

Мэрил Стрип планирует заняться деятельностью относительно распространению автографов по сети, а также другими развлекательными услугами, касающимися сферы кинематографа. Поэтому, женщина считает нужным, чтобы все, что она предлагает для пользователей, носило именно торговый знак, созвучный с ее грандиозным именем.ф


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