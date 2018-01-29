Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Костенко

Вчера, 19:59

Игрок футбольного клуба «Локомотив» и сборной России, а также бывший муж Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Пара поженилась ещё в начале января, а вот провести церемонию в церкви решили только сейчас. Отмечается, что для Тарасова это уже третий брак.

Ещё 9 января Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко. На свадьбе кроме родственников присутствовали коллеги футболиста из ФК «Локомотив» - братья Антон и Алексей Миранчуки.

Тогда супругов поздравили многие знаменитости, но больше всех отличился клуб Тарасова. На официальной странице «Локомотива» в Twitter была добавлена запись с напоминанием о том, что Дмитрий проведёт медовый месяц не с женой-моделью, а со своей командой на сборах.

О том, что пара сегодня, 29 января, провела обряд венчания в церкви, стало известно из социальных сетей.

Для Дмитрия Тарасова этот брак будет уже третьим. Сначала он женился на Оксане Осинкиной и прожил с ней до 2011 года. Затем он заключил союз с Ольгой Бузовой, с которой развёлся в 2016 году.