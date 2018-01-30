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Трансгендер появился на украинском "Голосе" и стал сенсацией

Сегодня, 03:45

На "слепых прослушиваниях" украинского проекта "Голос" выступил трансгендер. Голос певицы Зианджи впечатлил всех четырех судьей.

Около 10 лет назад Зианджа была темноволосым парнем Борисом Апрелем, тогда участвовавшим в шоу "Фабрика звезд". Однако, столкнувшись с критикой, юноша покинул сцену.

Как призналась Зианджа, у нее было достаточно времени, чтобы поработать над собой, получить образование, увидеть мир. Девушка-трансгендер училась в США, много путешествовала и никогда не забывала о своей мечте стать звездой.

Ее голос, способный охватить четыре октавы, впечатлил сразу всех судьей "Голоса" — Тину Кароль, Сергея Бабкина, Джамалу и Потапа. Зианджа исполнила песню Бейонсе Smash Into You. Теперь девушка продолжит свое участие в украинском проекте в команде Потапа.


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