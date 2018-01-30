Наталья Варвина: Катю Жужу уволили с проекта за интригу с участником

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Наталья Варвина рассказывает, что бывшая участница Катя Жужа уволена из проекта "Дом 2", потому что у нее якобы был роман с одним из участников.

Всем известно, что некогда лучшие подругии Катя Жужа и Ксения Бородина поссорились. Конфликт между девушками продолжают горячо обсуждать подруги и поклонники. Если Рита Марсо поддержала Катю, то Наталья Варвина высказалась за поддержку Ксении. Она обвиняет девушку в романе с одним участников программы. Кроме того, она обвинила Катю в корысти, якобы она общается со всеми только из-за выгоды для себя и врёт, что ушла из программы сама, а не потому, что была уволена. Но верные фанаты тут же возразили Наталье, что она со своим Михайловским тоже говорит, что сама ушла с программы, но все уже давно знают, что их «поперли».

В ответ на высказывания Натальи фанаты «Дом-2» возражают, что никогда ещё подобные романы не были поводом для увольнения девушек.