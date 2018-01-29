Дана Борисова показала "старую и обвисшую" грудь

Сегодня, 17:05

Дана Борисова записала видеообращение для своих поклонников в Instagram, и случайно показала всем свою обнаженную грудь, которую подписчики назвали старой и обвисшей.

Свое утро телеведущая Дана Борисова решила начать с приветствия поклонников и пожелания всем хорошего дня, что она записала на видео в своем блоге в Instagram. Однако подписчикам не понравился ролик, многие оставили комментарии, что телеведущая снова употребила какие-то вещества. Ведущую это оскорбило, и она решила перезаписать свое обращение, предварительно удалив предыдущее.

На втором ролике Борисова сидит в халате, а над ней колдует стилист. Она сказала, что с утра она "под кофе", и решила продемонстрировать чашку, а когда потянулась за ней к полу, то случайно халат распахнулся, и зрителям на обзор была представлена обнаженная грудь знаменитости. Телеведущая тут же прикрыла ее своими волосами, однако все зрители успели рассмотреть обнаженное тело блондинки.

Подписчики в комментариях также пожелали женщине доброго утра, советуя не обращать внимания на злые комментарии. Некоторые заявили, что грудь у теледивы уже старая и обвисшая, и адекватный человек не стал бы публиковать подобное. Также ей написали, что и это видео лучше удалить, что она и сделала через 20 минут после публикации.