Ольга Бузова порадует фанатов концертами по городам России

Вчера, 19:30

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова официально сообщила, что отправляется в свой первый сольный концертный тур по российским городам. Сообщается, что концерты начнутся уже с февраля.

Ольга Бузова сообщила, что в первых числах февраля она даст концерты в Москве и родном городе Санкт-Петербурге, после чего полетит на один корпоратив в Германию. Далее девушка выступит в таких городах, как Курск, Смоленск, Воронеж, Белгород и Благовещенск. Также Бузова сообщила, что продолжит свою концертную деятельность по территории России в мае, июне и июле, чтобы посетить максимальное количество городов.

Сообщается, что билеты на концерты артистки уже можно приобрести в кассах родного города или заказать по Интернету. Поклонники в Instagram заявили, что в восторге от новости и назвали Бузову настоящей труженицей.