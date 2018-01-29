Настасья Самбурская шокировала постельным фото с Анной Хилькевич

Сегодня, 16:09

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская шокировала фанатов своим постельным снимком с Анной Хилькевич. Поклонники были удивлены, каким способом девушки решили наладить отношения и помириться.

Настасья Самбурская в личном микроблоге разместила совместный снимок с Анной Хилькевич, обе девушки находились в постели под одеялом. Под фотографией Настасья написала: «На одной кроватке нам совсем не тесно. Случайно встретились в гостинице». Через некоторое время такое же фото появилось и на страничке Хилькевич, где девушка в посту написала: «Холодно нынче в городе. Да и опасно. А с Самбурской не так страшно, я пригрею, она защитит. Всё-таки давно знакомы».

Поклонники были поражены и стали активно комментировать фото: «Не узнала Настасью», «А я все читала, что у вас война вечная до драк была. Я думала вы и не общаетесь», «Вы помирились?», «Говорила же вроде, что вы не общаетесь вообще. Ну если уже общаетесь, то хорошо».