Людмила Сенчина оставила сыну и мужу роскошное наследство

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Ушедшая из жизни Людмила Сенчина оставила любимым сыну Вячеславу Тимошину и мужу Владимиру Андрееву роскошное наследство. По неподтвержденным данным, его оценивают в миллионы рублей.

После смерти знаменитой и всеми любимой Людмилы Сенчиной третий супруг звезды Владимир Андреев и единственный сын Вячеслав Тимошин вступили в права на наследство. Как оказалось, знаменитость оставила им вполне приличные квадраты. Сенчина была владелицей загородного дома в поселке закрытого типа «Культура» и квартиры, располагающейся на Петроградской стороне. По мнению экспертов, наследство певицы оценивают на сумму в 14 миллионов рублей.

Известно, что Вячеслав Тимошин долгое время проживал в Америке, где пытался построить карьеру музыканта, однако жизнь заставила заняться страховыми делами. Мать очень любила своего ребенка и всячески ему помогала.